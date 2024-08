Cavalieri, Puglia docet:: "Saremo tra le migliori"

Ben figurare contro Vicenza in Coppa Italia, rincorrendo la prospettiva di una vittoria prestigiosa che darebbe ulteriore carica al gruppo. Senza dimenticare però il campionato, con l’obiettivo che (nonostante la nuova formula del torneo e il conseguente innalzamento del livello medio delle contendenti) resta quello di sempre: lavorare per raggiungere i playoff, per quella che sarebbe la terza volta consecutiva. Per i Cavalieri Union è tempo di tornare in campo, visto che dopodomani il tecnico Alberto Chiesa radunerà il gruppo per dare il via alla terza ed ultima fase della preparazione pre-campionato.

Ed è capitan Lorenzo Puglia a tirare le somme e ad indicare gli obiettivi stagionali, iniziando dalla grande novità rappresentata dal "barrage" di coppa: fra poco meno di un mese, i "tuttineri" riceveranno la visita del Rangers Vicenza al Chersoni in un match dall’alto coefficiente di difficoltà. I vicentini militano in Serie A Elite e già due stagioni fa incontrarono i Cavalieri nelle semifinali dei playoff che sarebbero poi culminati con la loro promozione, battendo Puglia e compagni sia nel match d’andata che in quello di ritorno. La voglia di rivalsa dovrà quindi rappresentare il carburante da utilizzare, pur sapendo di non partire con i favori del pronostico. "Affronteremo una squadra che ha oltretutto alcune settimane di vantaggio su di noi, in termini di preparazione atletica – ha confermato il mediano d’apertura marchigiano – ma arriveremo all’incontro con serenità e in condizioni fisiche ottimali. Siamo determinati a dare il massimo e sicuramente ce la giocheremo: vedremo se basterà per passare il turno". L’obiettivo primario dei Cavalieri resta la Serie A1 2024/25, con un nuovo format che alza notevolmente il tasso tecnico della kermesse rispetto agli ultimi anni. Solo per restare ai primi due confronti, gli uomini di Chiesa esordiranno il 13 ottobre prossimo in trasferta contro Capitolina (riproponendo un confronto che in passato valeva spesso la qualificazione agli spareggi-promozione) per poi attendere a Iolo il Rugby Paese, che nel proprio raggruppamento era ai vertici. Il lato positivo è che è cambiato anche il meccanismo d’accesso ai playoff: a qualificarsi agli spareggi che mettono in palio la prima categoria saranno, per quanto concerne il girone "d’eccellenza" in cui sono stati inseriti i Cavalieri, le prime quattro squadre classificate. Ed ecco quindi che arrivare fra le prime quattro sarà uno dei "target" stagionali. "Puntare ai playoff? Non vedo perché non dovremmo – ha confermato Puglia – vogliamo e dobbiamo piazzarci tra le migliori".

Giovanni Fiorentino