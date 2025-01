Cavalieri, parte la rincorsa. Al Chersoni arriva Biella

Una squadra solida, che sta dimostrando di essere competitiva anche nel "girone delle elette" sino ad issarsi all’attuale secondo posto in classifica nel girone 1 con 30 punti (a quattro lunghezze di distanza dal Parabiago capolista). E’ l’identikit del Biella, la formazione che domani alle 15 sfiderà i Cavalieri Union al Chersoni nel match valido come nona giornata di campionato. Una partita impegnativa contro un avversario che fino allo scorso anno aveva anche un "tocco pratese", dato dalla presenza dell’ex-Cavaliere Leonardo Della Ratta (passato nel frattempo al Paese). E che, sotto la guida del tecnico Alberto Benettin, ha vinto cinque delle otto gare fin qui disputate in campionato, pareggiandone due. Saranno quindi i piemontesi i favoriti della vigilia, ma non è detto che ciò sia un male perché partire da "underdog" è stato positivo per gli uomini di Alberto Chiesa in occasione dell’ultima sfida (vinta) contro il Cus Torino. E anche se di recente le due compagini non si sono mai incontrate, c’è la sfida a distanza dello scorso anno: Cavalieri e Biella stavano lottando nei rispettivi gironi per l’ultimo dei quattro posti playoff appannaggio della "miglior seconda" e furono proprio capitan Puglia e compagni ad aggiudicarselo, riuscendo alla fine a fare più punti degli avversari. Un ricordo da sfruttare in termini di autostima, anche se di acqua sotto i ponti (tecnicamente ed agonisticamente parlando) ne è passata, da allora. Per i "tuttineri" gennaio sarà un mese cruciale per poter continuare a pianificare la risalita in classifica, alla luce dell’attuale ottavo posto in graduatoria nel girone A con 13 punti: detto di Biella, il 26 gennaio successivo a Iolo arriverà quel Capitolina che occupa adesso la settima posizione e che è avanti di sole quattro lunghezze. Sarebbe peraltro l’occasione propizia per vendicare la sconfitta subìta all’andata, a Roma. Anche febbraio si preannuncia impegnativo, se consideriamo i due incroci con altrettante squadre venete: il 2 febbraio i Cavalieri faranno visita al Paese dell’ex-Leonardo Della Ratta, mentre il 16 febbraio successivo dovranno prepararsi a ricevere il Verona. Ci saranno poi le trasferte contro Petrarca Padova "B" (2 marzo) Rugby Milano (9 marzo) e Parabiago (30 marzo) intervallata dall’impegno casalingo contro l’Avezzano.

Giovanni Fiorentino