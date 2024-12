Cavalieri, l’ora del riscatto. Serve la prova di carattere

Solamente sei mesi fa, le due squadre si sfidavano per guadagnare l’accesso alla finalissima dei playoff. Adesso lo faranno invece per risalire la china, in quanto entrambe stanno procedendo a corrente alternata (perlomeno in termini di risultati) in un girone caratterizzato comunque da un elevato tasso qualitativo medio: una vittoria potrebbe dare una spinta ulteriore, sotto ogni profilo. E’ con questo spirito che i Cavalieri Union faranno visita oggi pomeriggio al Cus Torino, nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A di rugby. Capitan Puglia e soci occupano attualmente il nono posto del girone 1 "elite" con 9 punti, mentre i rivali torinesi sono sesti a quota 19. I dieci punti dalla vetta del raggruppamento occupata da Parabiago che accusano i rugbisti piemontesi non possono soddisfare una squadra che solo nella scorsa stagione ha visto sfumare la promozione Serie A Elite solo nella finale contro la Lazio. E per arrivarci, il Torino superò proprio i Cavalieri: gli uomini di Alberto Chiesa si imposero al Chersoni per 37-24, con gli avversari che vinsero in Piemonte per 29-6 ipotecando così la qualificazione. Proprio il ricordo di quell’ultimo ko dovrà rappresentare il carburante motivazionale da utilizzare nell’incontro che prenderà il via alle 14:30. Sarà l’ultimo di un 2024 che per la società presieduta dallo scorso luglio da Maurizio Sansone è stato comunque indimenticabile, sotto il profilo dei risultati. E chiuderlo con un successo sarebbe il modo migliore anche per pianificare il 2025, con il torneo che dopo la sosta natalizia ripartirà il prossimo 18 gennaio al Chersoni contro il Biella per quella che sarà l’ultima gara del girone d’andata. Sempre oggi, ma alle 13:30, sarà infine impegnata anche l’U18 "titolo" di Gianni Palmariello, di scena a Roma contro i pari età delle Fiamme Oro per un incontro che si preannuncia combattuto ed equilibrato. "L’idea è che il match con il Cus Torino, così come ogni partita contro ogni altra squadra del girone, sia un’occasione per giocarcela alla pari – ha commentato il capitano Lorenzo Puglia - abbiamo l’obiettivo di essere precisi nei vari episodi della gara, che poi sono quelli che decidono il risultato a questo livello".

Giovanni Fiorentino