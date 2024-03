Cavalieri avanti tutta Domenica da sballo

CAVALIERI

75

VILLA PAMPHILI

7

CAVALIERI UNION: Pesci, Guidoreni, Nistri (34’ Magni), Puglia, Fattori, Magni (55’ Pancini), Renzoni (50’ Marzucchi), Righini, Reali (50’ Facchini), Attucci, Gianassi, Ciampolini (45’ Mardegan), Sassi (45’ Pesucci), Scuccimarra (53’ Giovancelli), Sansone (55’ Rudalli); all: Chiesa

VILLA PAMPHILI: Fuina, Alberti (60’ Cimaroli), Selvi (60’ Ceccotti), Ricci, Daddi, Piergentili, Bartolini, Lavalle (60’ Del Monaco), Bassetto (51’ Pesaresi), Strimpelli, Borraccino, D’Alessio (51’ Broccio), Mirabella (60’ Ammonti), Zhorzholiani, De Filippis (60’ Gloriani); all: Zangrilli

Arbitro: Beatrice Smussi di Brescia

Marcatori: 19’ m Righini tr Puglia (7 a 0), 23’ m Reali tr Puglia (14 a 0), 31’ m Puglia tr Puglia (21 a 0), 36’ m Alberti tr Puglia (21 a 7), 38’ m Sansone tr Puglia (28 a 7); 43’ m Marioni tr Puglia (35 a 7), 45’ m Pesci tr Puglia (42 a 7), 54’ m Giovanchelli tr Puglia (49 a 7), 64’ m Marioni tr Puglia (56 a 7) 70’ m Marioni tr Puglia (63 a 7), 78’ m Guidoreni (68 a 7), 80’ m Pesci tr Puglia (75 a 7)

RUGBY

"Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi perché siamo rimasti sostanzialmente costanti nell’arco degli ottanta minuti. Abbiamo trovato una squadra che ha iniziato cercando di imporre il proprio ritmo, ma dopo la prima meta non ci siamo più fermati". Parola di coach Alberto Chiesa, che ha così commentato il 75-7 con cui i Cavalieri Union hanno annichilito il Villa Pamphili nel match andato in archivio ieri al Chersoni. Una partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, che si è risolta per il sodalizio pratese nella quindicesima vittoria in altrettanti incontri stagionali. Sono stati i rivali a partire al massimo, sorprendendo forse i padroni di casa.

Capitan Puglia e compagni hanno trovato la prima meta sono al 18’, ma è stato il segnale della riscossa che ha poi consentito al gruppo di dilagare. E i differenti valori fra le contendenti sono emersi alla distanza. E l’obiettivo playoff è un po’ più vicino: i Cavalieri restano secondi a 75 punti nel girone 3 del torneo (con la Lazio capolista a quota 85) e se la "regular season" finisse oggi, sarebbero già qualificati agli spareggi-promozione come miglior seconda della competizione. Un passo per volta ad ogni modo, anche perché tra non molto ci sarà un’altra pausa e il tempo per preparare al meglio anche quella partita non mancherà: la priorità resta pertanto quella di focalizzarsi sul prossimo turno: domenica prossima i Cavalieri giocheranno in trasferta contro il Livorno attuale terza forza del raggruppamento, che appare tuttavia staccato a quota 61 punti. Ecco quindi che un’eventuale nuova affermazione (replicando quella dell’andata) darebbe ulteriore vigore alle ambizioni del gruppo, arrivando così alla pausa pasquale nel migliore dei modi per preparare il "rush" finale.

Giovanni Fiorentino