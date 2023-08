Stasera al Castello alle 2.30 "Stranizza d’amuri", un film di Giuseppe Fiorello, con Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Nino è il figlio maggiore in una famiglia di creatori di fuochi d’artificio: gente onesta, allegra e laboriosa; ha appena terminato il liceo e il suo regalo è stato un motorino con cui scorrazza attraverso la campagna siciliana. Gianni è un suo coetaneo tornato dal riformatorio che vive in un altro paese con la madre e il patrigno che lo tratta con continuo disprezzo. Un giorno, mentre Nino lo sperona con il suo motorino: è la scintilla che accende un’amicizia meravigliosa e non solo.