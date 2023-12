Case nell’ex lanificio. Parte anche il recupero della fabbrica Bruschi: "Nascerà un quartiere"

È iniziata con la demolizione di due appartamenti la riqualificazione dell’area ex Bruschi di via Valentini. Ricettacolo di degrado, alloggio per sbandati: i due fabbricati, che nel piano di recupero non saranno sostituiti, all’alba di ieri sono stati ridotti in macerie. A dare il via all’operazione di recupero della zona da tempo abbandonata Andrea Ciacci, titolare dell’Edil Ciacci che ha acquistato l’ex fabbrica Bruschi per farne abitazioni e fondi commerciali. Al termine della riqualificazione, che in totale interessa l’area tra via Valentini e via Zarini, di 21mila metri quadrati nascerà una nuovo quartiere nella città.

"Non potevo più vedere persone che stano a bivaccare all’interno di quelli appartamenti dove da tempo si stavano verificando situazioni al limite – dice andrà Ciacci –. E così in accordo anche con il Comune e la Prefettura è stato effettuato lo sgombero. Dal canto mio, io mi sono accupato della demolizione dei due immobili che non saranno sostituiti da altri edifici".

Ci siamo. I primi interventi sono già partiti mentre entro la primavera dovrebbe concretizzarsi anche il progetto di recupero dell’ex lanificio. L’approvazione in consiglio comunale è prevista per la primavera e le previsioni, vista l’entità dei lavori, sono di almeno due anni di tempo. Due anni entro i quali la città di Prato acquisterà un nuovo quartiere con in totale un centinaio di case, esercizi commerciali e uffici che si estenderanno su un’area di 21mila metri lungo via Valentini. In particolare All’interno dell’ex lanificio il progetto è quello di realizzare una trentina di appartamenti, 3600 metri quadri per uso commerciale e uno spazio riservati al terziario, quindi direzionale e servizi.

"È un progetto ambizioso destinato a cambiare il volto di una intera zona – spiega Ciacci –. Abbiamo acquistato l’area ex Bruschi in previsione di una riqualificazione totale di tutta la zona lungo via Valentini". Da rudere quindi a zona residenziale con case, servizi e parcheggi. La previsione è di dare vita anche ad un centinaio di parcheggi, per chi andrà ad abitare nelle case e per clienti e dipendenti degli uffici e dei nuovi negozi così da non ingolfare una zona già particolarmente afflitta dal problema viabilità.

In contemporanea stanno andando avanti gli interventi per demolire il fabbricato su via Zarini, all’altezza del semaforo, sempre da parte dell’Edil Ciacci, che costruisce anche le case a pochi metri di distanza. In questo caso al posto del vecchio capannone dovrebbe nascere un supermercato Lidl. L’investimento si avvicina ai dieci milioni di euro, comprendendo anche importanti interventi pubblici. A cominciare dal prolungamento di via Assisi, che così andrà a collegare via Valentini con via Goggi Marcovaldi.

