"Cascine, che degrado. Altro che capitale green"

Il rammarico, la delusione questa volta arriva per le condizioni del famoso ponte delle Cascine di Tavola, della villa Medicea. Il povero ponte dell’Ombrellino, nella settimana europea dei Parchi appena conclusa, ha fatto fare una magra figura alla nostra città che negli stessi giorni si mostrava al mondo come capitale del Green. O almeno la magra figura è stata sopportata da quanti si sono avventurati sul sentiero che costeggia il canale del ponte. Anche in questa occasione sarebbe bastato un po’ di cura, la pulitura dei fossi che il povero ponte attraversa. Non si trattava di interventi eccezionali o eccessivamente costosi, ma di quella che dovrebbe essere normale manutenzione. Possiamo solo ribadire il senso di tristezza e smarrimento nel vedere disattesa la cura di una parte fondamentale di uno dei più bei parchi della Piana di Firenze Prato e Pistoia.

Luca Soldi

Cittadino quartiere Sud