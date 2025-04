Carta d’identità. L’attesa supera i sessanta giorni

Oltre due mesi di attesa per fare una carta d’identità a Vaiano: è quanto denuncia la consigliera capogruppo della lista Vaianesi, Emanuela Paci. "Tempi d’attesa lunghissimi per il rilascio della carta d’identità nel Comune di Vaiano – dichiara la Paci - dove per ottenere un semplice appuntamento si devono attendere oltre due mesi. È quanto accaduto oggi a un nostro concittadino, che ha richiesto il documento per un minore e si è visto assegnare un appuntamento solo per il 18 giugno. Ed è solo l’ultima fra le tante segnalazioni che ho ricevuto.

Una situazione paradossale e inaccettabile, soprattutto considerando che il documento è spesso necessario con urgenza per motivi scolastici, sanitari o di viaggio. "Abbiamo inserito la richiesta oggi, 14 aprile – ha spiegato il genitore che ha fatto l’ulteriore segnalazione alla consigliera – e ci hanno dato appuntamento tra più di due mesi. È impensabile dover aspettare così tanto per un servizio basilare." La critica di Emanuela Paci va all’organizzazione degli uffici comunali. "La lentezza dell’iter burocratico sta creando disagi concreti a molte famiglie e cittadini del territorio – prosegue - sollevando domande sull’organizzazione e l’efficienza degli uffici anagrafici comunali. In un’epoca in cui molti servizi pubblici stanno andando verso la digitalizzazione e la semplificazione, simili ritardi appaiono anacronistici. I cittadini chiedono maggiore attenzione, più risorse dedicate e un potenziamento del servizio per ridurre drasticamente i tempi d’attesa. Il diritto all’identità non può essere ostacolato da inefficienze amministrative".

C.I.