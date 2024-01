Il carro funebre viaggiava senza assicurazione: confiscato

Prato, 29 gennaio 2024 – Quando la fantasia supera la realtà. Un carro funebre che tenta di evitare un controllo ma quando viene beccato si scopre che era senza assicurazione e senza revisione e che, per di più, il suo conducente non aveva più punti sulla patente. Ebbene sì, a Prato succede anche questo. L’episodio risale a ieri mattina quando una pattuglia della polizia municipale ha notato le strane manovre che il carro funebre, appartenente a una associazione che ha la propria sede nei pressi di piazza del Mercato Nuovo, stava facendo in via Curtatone.

I due agenti si sono subito insospettiti in quanto il carro funebre aveva fatto una svolta improvvisa come se volesse evitarli. Così la pattuglia si è mossa e ha imposto l’alt al mezzo. Una cosa del tutto particolare in quanto non si sente mai dire che venga fermato un mezzo di quel genere per un controllo.

Il conducente alla guida ha dovuto mostrare i documenti, come richiesto dai due agenti. A quel punto è venuto fuori il motivo per cui il conducente ha fatto quelle manovre maldestre come per evitare il faccia a faccia con la polizia municipale. E’ emerso che il carro funebre non aveva l’assicurazione e nemmeno la revisione. Due infrazioni al codice della strada che hanno fatto scattare l’immediata confisca del veicolo. Non solo. Il conducente aveva sì la patente ma senza punti. Il saldo dei punti previsti sulla patente era pari a zero. Chiaramente il guidatore è stato multato. Non è chiaro se si fosse già iscritto ai corsi che per riavere i punti sul titolo di guida. In quel caso, l’uomo avrebbe potuto mettersi alla guida. Un approfondimento che verrà fatto nei prossimi giorni.