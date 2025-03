"Caro governo servono fatti non spot"

Parole ferme della sindaca Bugetti in appoggio al rinnovato allarme organici del procuratore capo Luca Tescaroli. Destinatario: il governo.

"Al mio insediamento, con un appello a tutti i parlamentari di zona, ho chiesto una dotazione straordinaria di ispettori del lavoro per affiancare i controlli dell’Asl e della Polizia municipale, del Piano lavoro sicuro. Non ho ancora ricevuto una risposta concreta. Eppure sento il centrodestra riempirsi la bocca di lotta allo sfruttamento lavorativo. Ebbene, li informo che gli unici che possono controllare i contratti di lavoro sono gli ispettori del lavoro e l’Inps. Dimostrino con i fatti l’attenzione per Prato. Fatti strutturali, non spot".