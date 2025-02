Carnevale e antiquariato. Una domenica per grandi e piccini

Tante opportunità di svago e divertimento nel fine settimana a Montemurlo. Domenica 23 febbraio dalle dalle 9 alle 19 in piazza Don Milani si svolgerà Novecento, la mostra mercato dell’antiquariato e delle opere dell’ingegno. L’iniziativa, promossa dal Comune, si svolge ogni quarta domenica del mese ed è curata dalla Pro-Loco Montemurlo alla quale si può far riferimento per maggiori informazioni e per partecipare come espositori telefono 0574 558584 – e-mail :[email protected]. Il Comune ricorda che, vista la presenza del mercatino, in piazza Don Milani scatta il divieto di sosta con rimozione forzata.

Sempre domenica 23 febbraio dalle 15 la festa si sposta al Circolo Gino Gelli (via Montalese, 197) con i festeggiamenti della 46esima edizione del Carnevale Bagnolese con l’animazione di Lisa e Maurizio e del mago Brodino. Ultimo appuntamento domenica 2 marzo alle 15 a Montemurlo con musica in centro in piazza della Repubblica, il nuovo spazio pedonale di fronte al municipio.