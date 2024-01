Carabinieri, dopo 35 anni il colonnello Marchi lascia il servizio attivo

Prato, 22 gennaio 2024 – Dopo quasi 35 anni di onorato servizio, da martedì 23 gennaio il colonnello Riccardo Marchi – comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Prato – lascia il servizio attivo transitando nella riserva. Un periodo intenso, dai connotati sempre operative, iniziato nel 1990 e svolto in diverse regioni d’Italia.

Nato a Roma l’8 gennaio 1964, laureato in Scienze dell’amministrazione e Scienze della sicurezza, ha svolto il servizio a Vallo della Lucania, Adria, Città della Pieve, Padova, poi nel settembre 2018 diventa comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Prato.

Lungo l’elenco di decorazioni ricevute e di iniziative intraprese dall’ufficiale per la diffusione della cultura della legalità e per il ricordo dei militari caduti. Il colonnello Marchi ringrazia sua moglie avuta sempre al fianco, tutti i suoi collaboratori che lo hanno sostenuto, supportato, aiutato con i loro contributi di pensiero e che hanno avuto fiducia nella sua azione di comando, tutti i suoi superiori per gli insegnamenti ricevuti e per aver creduto in lui, l’Arma che gli ha consentito di crescere e migliorare come uomo, ogni singolo carabiniere che lo ha conosciuto durante tutto il suo percorso per la disponibilità e la cortesia datagli e ringrazia anche tutti gli altri carabinieri d’Italia per la loro nobile scelta di vita.

Il colonnello Marchi verrà sostituito dal tenente colonnello Marco Benedetti, proveniente dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri di Firenze.