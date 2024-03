Capodanno cinese, grande festa con la sfilata del drago

Prato, 3 marzo 2024 – Grande folla in centro a Prato per i festeggiamenti del capodanno cinese. La sfilata del Drago è partita dal tempio buddista di piazza del Nuovo Mercato per attraversare l'area del Macrolotto Zero e tornare in centro. Nel cuore della città, sullo sfondo del Palazzo Pretorio, le esibizioni sotto alla statua di Marco Datini e un gran pienone in piazza delle Carceri.

Il Capodanno cinese è festeggiato da milioni di persone in tutto il mondo. Non ha un giorno fisso, perché l`inizio dell`anno deve coincidere con la seconda luna nuova dopo il solstizio d`inverno, una data che, seguendo il calendario gregoriano, cade tra il 21 gennaio e il 19 febbraio.