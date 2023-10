Caos Speronano auto durante l’inseguimento

Un rocambolesco inseguimento per le vie della città, con tanto di auto speronate e un incidente che ha bloccato il traffico nella zona intorno a via Bologna e via dei Ciliani. E’ quello che è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17 quando la macchina, con all’interno quattro persone, probabilmente dell’est Europa, non si è fermata all’alt imposto dalla polizia. Ne è partito un folle inseguimento per le strade della città con diverse pattuglie della polizia che sono state fatte convergere nella zona di via Bologna nel tentativo di fermare la Bmw dei fuggitivi. Secondo quanto riferito dalla Questura, l’auto non si è fermata all’alt in via Pistoiese, anzi quando il conducente ha visto la paletta della polizia alzata ha accelerato tentando di scappare. Gli agenti si sono messi subito all’inseguimento, andato avanti per le strade del Macrolotto Zero. Mentre la macchina sfrecciava ad alta velocità per le strade strette, ha centrato auto in sosta, ne ha speronate altre, ha fatto sorpassi azzardati mettendo in pericolo i molti utenti della strada, automobilisti ma anche pedoni. La folle corsa della macchina si è fermata in via dei Ciliani quando la Bmw dei fuggitivi è andata a schiantarsi contro una Citroen guidata da una donna pratese. A quel punto, mi quattro occupanti sono scesi e si sono messi a scappare a piedi. La polizia li stava tallonando: due sono stati bloccati e arrestati. Gli altri due invece sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La donna che era alla guida della macchina incidentata è stata soccorsa da una ambulanza: per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi anche se ha subito un forte choc. Nell’impatto la sua macchina è andata a sbattere contro altri due veicoli fermi al lato della strada.

Il traffico nella zona è andato completamente in tilt. Via dei Ciliani era bloccata per le auto rimaste in mezzo alla strada e per le volanti della polizia che si sono precipitate in zona. In molti si sono affacciati alle finestre per capire che cosa stava accadendo. Perché i quattro non si siano fermati all’alt della polizia e che cosa avessero fatto è ora al vaglio degli investigatori. Resta da capire anche se il Bmw fosse rubato.

Laura Natoli