Cantiere per liberare lo Stregale. L’intervento porterà via i detriti

Via agli interventi per rimuovere ed allontanare il sedimento fluviale accumulatosi nell’alveo del fosso Stregale, a monte dell’imbocco del tratto tombato sotto l’abitato in via Morecci. I lavori sono svolti da una ditta privata per conto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e sono stati fortemente sollecitati e richiesti dal Comune di Montemurlo per mettere in sicurezza tutta l’area ed evitare che la discesa da monte di detriti possa ostruire il tubo del tratto tombato. Per consentire gli interventi di pulizia, pertanto, il Comune ha previsto un’apposita ordinanza per chiudere al traffico via Morecci e facilitare così le operazioni di rimozione del materiale. Dalle 8 di lunedì e fino alle 17 di sabato 26 ottobre in via Morecci dal civico 60 al civico 118 sarà vietato il transito ai veicoli e ai pedoni.

In zona saranno attivate deviazioni alla circolazione: direzione obbligatoria a destra per chi proviene da via Matteotti verso via Morecci;direzione obbligatoria a dritto per chi proviene da via Garibaldi/via Morecci verso via Morecci.

"Dopo il primo intervento di pulizia, effettuato nelle settimane scorse, come Comune abbiamo richiesto al Consorzio di Bonifica un’ulteriore rimozione dei detriti che lo Stregale porta a valle per garantire le condizioni di sicurezza ed evitare ostruzioni.– spiega il sindaco Simone Calamai –. L’amministrazione comunale è impegnata a sollecitare e a richiedere con forza ai vari enti, che hanno competenza sul territorio, interventi puntuali affinché possano contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei tratti di loro competenza. In questo caso, è importante procedere ad accurata pulizia del tratto a monte dell’imbocco del tubo che passa sotto l’abitato". In caso di maltempo i lavori potranno subire dei rallentamenti.

Su indicazione e sollecitazione del Comune di Montemurlo, il Consorzio di bonifica Medio Valdarno è tornato anche ad intervenire sul torrente Bagnolo in corrispondenza con la via Bagnolo di Sopra, dove sono state tagliate numerose alberature che erano cresciute nell’alveo del fiume. Il Consorzio era già intervenuto in precedenza per eliminare piante e arbusti dal torrente Bagnolo. Questo ulteriore intervento di pulizia servirà per migliorare il deflusso delle acque del torrente, soprattutto in caso di precipitazioni intense.