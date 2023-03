Cantiere, "liscio" il secondo giorno Oggi i lavori iniziano dopo le scuole

Asfaltatura strade e traffico, il secondo giorno di cantiere a Poggio a Caiano è stata tutta un’altra musica. Ieri non si è verificato il disastro di lunedì quando alle 8, il traffico da Poggetto al centro storico si è paralizzato con l’avvio del cantiere alla rotonda di via Moro-via Soffici. Per attraversare Poggio serviva più di un’ora e si è salvato solo chi, per raggiungere Firenze, ha optato per Prato o per Carmignano-Comeana. La provincia di Prato sta completando i lavori di asfaltatura della Sp 11 "traversa di Carmignano" che va dal Poggetto al centro.

Il cantiere aperto in coincidenza con l’ingresso degli studenti e la gente che si sposta per andare a lavorare e una viabilità gestita in modo non adeguato hanno prodotto il caos, con una valanga di proteste: dai cittadini sino al sindaco Puggelli che ha impiegato un’ora per portare le figlie all’asilo nido, spostandosi dentro la città. La provincia è intervenuta subito con i tecnici e col presidente Calamai in persona che è andato a Poggio e nel pomeriggio di lunedì è tornato il traffico scorrevole. Oggi e nei prossimi giorni il cantiere aprirà dopo l’ingresso degli studenti: la viabilità in arrivo da via Lombarda sarà deviata su via Garibaldi e via Maccanti per immettersi su via Soffici da piazza 4 Novembre. Via Soffici chiusa, nel tratto fra la via Carmignanese e la rotonda, ieri aveva ripreso l’aspetto di parecchi anni fa, quando le auto erano poche. Così il titolare della gelateria Soffici con un simpatico post sui social ha invitato i bambini a fare qualche tiro a pallone, sistemando le sedie del locale come a delimitare il campo: quando ricapiterà via Soffici deserta? "Continueremo anche nei prossimi giorni – dice il sindaco Puggelli – a monitorare e a chiedere la massima attenzione sia alla Provincia che alla ditta". L’intervento durerà fino al 30 marzo.

M.S.Q.