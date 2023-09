Cantanti emergenti al Playground del Serraglio Torna il "Progetto zero - call for artists" "Progetto Zero - Call for Artists" offre una piattaforma per artisti emergenti di Prato per esibirsi live al Playground del Serraglio. 10 gruppi si esibiranno in una cupola geodetica, con l'aiuto di Freaky Deaky Capanno 17 e il supporto del Pin.