Cantagallo, via Nuova per Migliana riaperta dopo l’intervento a Butia

Prato, 27 febbraio 2025 - Via Nuova per Migliana viene riaperta oggi, giovedì 27 febbraio, al traffico veicolare, a senso unico alternato, in località Butia dopo l’intervento che il Comune di Cantagallo ha condotto per risolvere il movimento franoso dello scorso 14 febbraio. Mentre i proprietari della scarpata provvederanno alla pulizia della vegetazione sul versante, la ditta incaricata dal Comune, sotto la guida di un ingegnere, ha effettuato il disgaggio dei massi pericolanti e la messa in sicurezza attraverso il posizionamento alla parete di barriere di contenimento per fronteggiare eventuali ulteriori movimenti di pietre.

Via Nuova per Migliana, lo ricordiamo, è una delle viabilità più colpite dagli eventi alluvionali del novembre 2023. Sulla medesima strada, in località Noceto, adesso è necessario portare a conclusione i lavori in somma urgenza e pertanto si procede con la chiusura al traffico pedonale e veicolare per alcuni giorni, presumibilmente entro i primissimi giorni di marzo, condizioni meteo permettendo. La misura è necessaria per consentire il posizionamento di uno scatolare - una sorta di attraversamento sottostrada, - per consentire il deflusso delle acque fluviali. Nella fase di posizionamento dello scatolare il traffico veicolare e pedonale sarà interrotto, nelle fasi successive dei lavori – asfaltatura e sistemazione del guard-rail – è prevista l’istituzione del senso unico alternato. Gli uffici comunali, anche sulla base dell’andamento del meteo, definiranno con la ditta Sandretti, incaricata dei lavori, la tempistica dei provvedimenti che riguardano il traffico.