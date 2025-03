Cani liberi, è allarme. Via alla raccolta firme

Cani di grossa taglia lasciati liberi di scorrazzare per le strade e nelle campagne di Carmignano. Ieri mattina, i residenti di Santa Cristina a Mezzana hanno richiesto l’intervento dei carabinieri per un pittbull e pastore tedesco che vagavano in piazza della chiesa. Nei giorni scorsi ci sono state altre segnalazioni per un pittbull e un Dogo Argentino, a Verghereto e una coppia di pastori tedeschi in via Citerna. Ieri mattina sono stati trovati anche due gattini, di una cucciolata di cinque, sbranati dai cani. I residenti hanno avviato una raccolta di firme da consegnare al sindaco e ai carabinieri per chiedere interventi mirati ad individuare i proprietari e responsabilizzarli.

"Non si può attendere l’ennesima tragedia - spiega un residente - perché si tratta di cani molossi, lasciati liberi di correre sulla strada dove possono incontrare altri cani, gatti e persone. Possono provocare anche incidenti. Oppure un contadino se li può trovare nei campi. Ci sono leggi precise che riguardano anche la detenzione di razze particolari e occorre farle rispettare. Ora, siamo arrivati ad un punto in cui la tolleranza è finita. Ho chiamato i carabinieri e li ho informati sullo scenario che c’è a Carmignano. Adesso faremo la raccolta di firme". I cani scappano perché le recinzioni non sono adeguate? Oppure sono volutamente lasciati liberi? Secondo i residenti, la seconda ipotesi è la più probabile: sembra che questi cani siano usati come “deterrente“ per non far avvicinare le persone alle abitazioni di campagna, dove si svolgerebbero attività non del tutto chiare. E questo, sino ad ora, ha “frenato“, nelle segnalazioni alle forze dell’ordine, proprio per la paura di ritorsioni. Una cosa è certa: cani di queste razze non possono girare liberi.

M. Serena Quercioli