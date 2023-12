Cane in trappola sotto terra nella tana di un istrice. Salvato dai vigili del fuoco

Prato, 31 dicembre 2023 – Cane da caccia in trappola nella tana di un istrice. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco che ieri sono riusciti a salvare il cagnolino. Il fatto è accaduto ieri, 30 dicembre, nel comune di Cantagallo. Il povero animale è rimasto intrappolato per diverse ore sotto terra. In serata poi i soccorritori del comando di Prato, distaccamento di Vaiano, e un mezzo d’appoggio della sede centrale, sono riusciti ad aprirsi un varco nella roccia e a restituirlo sano e salvo ai legittimi proprietari.