Candidati sindaci a confronto. Ecco i prossimi faccia a faccia. Con riflettori sul centro storico

Zona che vai, problemi (e soluzioni) che trovi. È il momento del confronto con i candidati sindaci, di dibattiti e faccia a faccia, occasioni aperte a tutta la cittadinanza. Centro storico sotto la lente d’ingrandimento venerdì alle 14 con i candidati sindaci Ilaria Bugetti (centrosinistra), Gianni Cenni (centrodestra), Mario Daneri (Prato Merita), Paola Battaglieri (Alternativa per i beni comuni), Jonathan Targetti (Targettopoli): a organizzare un confronto al ristorante Murà di piazza San Marco è il neocomitato "Io c’entro" costituito da commercianti e residenti dentro le mura. Moderato dal responsabile de La Nazione di Prato Leonardo Biagiotti, il dibattito verterà su temi strategici per il rilancio del centro, fra i problemi della movida, fondi sfitti, sicurezza e riqualificazione. Nella famiglia di "Io c’entro" ci sono alcuni commercianti che gravitano intorno a via Garibaldi, via Pugliesi, corso Mazzoni, ma anche residenti che vivono in via Magnolfi e via San Giorgio. Urbanistica, politiche per la casa e viabilità a raggi X grazie a "Tribuna immobiliare", l’iniziativa di Mediatori Group per domani alle 10 nella sede di via Ferrucci 203/E. Sei gli aspiranti sindaci che hanno confermato la presenza: Gianni Cenni, Ilaria Bugetti, Jonathan Targetti, Mario Daneri, Fulvio Castellani (Partito comunista), e Simona Casadei (Partito animalista). Ogni candidato illustrerà la propria visione di sviluppo della città rispetto ai temi collegati al mercato immobiliare: dagli incentivi per invogliare i proprietari di immobili a non tenerli sfitti a proposte per rigenerare le aree più critiche. Ci si sposta a Chiesanuova, venerdì alle 21, per l’incontro promosso dai Comitati Riuniti Chiesanuova al circolo Favini con alcuni candidati sindaci. Fra i temi più ‘caldi’, la gestione di aree verdi, ciclabili, parcheggi, il mercato rionale e l’ipotesi di un tempio crematorio.

Maria Lardara