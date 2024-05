Campi estivi a scuola. Pubblicato il bando

Centri estivi, a Poggio a Caiano c’è il bando per le associazioni o enti interessati ad organizzarli e il Comune mette a disposizione spazi e contributi.

I centri estivi si svolgeranno dal 1° luglio al 13 settembre, per bambini e ragazzi residenti tra i 3 e i 14 anni. Se le associazioni non dispongono di proprie strutture, saranno a disposizione: la scuola primaria Pertini (1 luglio-2 agosto), la scuola primaria De Amicis, Poggetto (5 agosto-6 settembre) e il campo sportivo "Poggetto" di via del Bargo (1 luglio-13 settembre).

I campus estivi dovranno essere rivolti ad almeno uno dei seguenti gruppi: da 3 a 5 anni, da 6 ad 11 anni e da 12 a 14 anni.

La retta massima settimanale a carico della famiglia per ciascun minore non deve superare i 150 euro, con priorità alle iscrizioni di utenti con disabilità, in affidamento o con altre forme di disagio, così come alle famiglie monogenitoriali. Nell’individuazione del soggetto al quale sarà affidata la struttura comunale sarà data preferenza a quei progetti che garantiranno il servizio nella fascia oraria 8-18,30 e per tutto il periodo indicato, agosto compreso. Il bando con i requisiti per le associazioni è sul sito del Comune.

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 3 giugno. Intanto anche le parrocchie si stanno organizzando per i centri estivi: la parrocchia di Santa Maria del Rosario lo organizza dal 10 al 21 giugno (dalle 8.15 alle 12.30) per i bambini dalla prima alla quinta elementare e il tema è "Raccontaci una storia". L’oratorio si svolgerà nei locali della parrocchia in via Leone X ed è necessario iscriversi entro il 1° giugno. Per iscrizioni e informazioni: 334 1915327 (don Sergio) e 339 6552664 (Francesca Gori).

M. Serena Quercioli