Incidente in autostrada, camper sbanda sull'A22 a Reggiolo: fratellini di 11 e 14 anni feriti

Reggiolo (Reggio Emilia), 17 luglio 2025 - Due fratelli di 11 e 14 anni sono rimasti seriamente feriti in un incidente accaduto poco dopo le 17 di oggi sulla corsia nord dell’Autobrennero, al confine tra le province di Reggio e Mantova, non molto distante dal casello di Reggiolo-Rolo.

Un camper ha sbandato improvvisamente. Alla guida una donna, residente a Prato, che è finita contro i guard rail, per poi riuscire a fermarsi in corsia di emergenza. La donna è rimasta fisicamente illesa.

Uno dei figli, un maschio di 11 anni, è stato sbalzato dal camper, mentre la sorella 14enne è stata fatta uscire in sicurezza dal veicolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Guastalla. Sul posto anche la Croce rossa di Reggiolo e l’elisoccorso di Parma. Dopo le prime cure, i due fratelli sono stati portati, in ambulanza e in elicottero, agli ospedali di Parma e di Baggiovara, per completare gli accertamenti sanitari.

Evidenti i disagi al traffico, con la chiusura, in entrata verso nord, del casello di Reggiolo-Rolo, e formazione di lunghi incolonnamenti. Solo dopo un’oretta il traffico ha ripreso in modo regolare in corsia nord. Rilievi eseguiti dalla polizia stradale di Modena Nord.