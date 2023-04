"Camminotte" per i minori Nel segno dell’impegno

Una camminata di notte per sensibilizzare sull’affido familiare. Il 4 maggio, in occasione della giornata nazionale sul tema (proprio il 4 maggio 1983, con l’entrata in vigore della legge 184, è stato istituito in Italia l’affidamento familiare), ci si troverà in piazza delle Carceri alle 21 per attraversare le vie del centro, passando per i suoi luoghi storici. Il tragitto prevede dei pit-stop di circa 15 minuti in alcuni bar e locali che offriranno bottigliette d’acqua e altre sorprese. Così come a sorpresa è il punto d’arrivo, dove si giungerà attorno alle 23.

"Camminotte verde e arancione" è organizzata dall’associazione "Gefyra il Ponte dei Bambini", con il patrocinio del Comune in collaborazione con il Centro affidi Sds area pratese, la Misericordia e l’Associazione nazionale carabinieri. La manifestazione non è una novità sul territorio provinciale: a idearla è stato Luca Bonini, imprenditore edile e insegnante di ballo, a cui nel 2014 è stata diagnosticata una leucemia.

"I medici mi hanno detto che, non potendo espormi troppo alla luce del sole, era vietato camminare di giorno. Così ho deciso di iniziare a farlo di notte. Da una semplice passeggiata a Montemurlo, l’idea si è diffusa andando a coinvolgere anche le associazioni che si sono fatte avanti per dare una mano nell’organizzazione di un evento nato nel 2015 e che oggi conta tanti partecipanti".

Da maggio a settembre Boni ha stilato un calendario di varie camminate fra Montemurlo, Bagnolo, Montale, Montemurlo, Fognano, San Paolo, Vaiano, Schignano e il centro di Prato. Dell’affidamento familiare si parlerà durante il tragitto dell’appuntamento del 4 maggio anche grazie alla presenza degli esponenti dell’associazione Gefyra il Ponte dei bambini e del Centro affidi Sds area pratese (i dati dell’attività al 31 dicembre dello stesso Centro affidi parlano di 110 gli affidatari e 98 bambini in affidamento).

L’iniziativa è gratuita e aperta a chiunque, non necessita di iscrizione e il percorso preciso verrà svelato al momento del ritrovo. Unica regola: munirsi di oggetti e vestiario di colore arancione eo verde e di una torcia a batteria. In caso di maltempo, la camminata sarà rimandata a giovedì 18 maggio. Per ulteriori informazioni contattare il 335.6382411.

Francesco Bocchini