Prato, al via le camminate organizzate dalla sezione soci Coop

Prato, 14 settembre 2023 - Al via le camminate organizzate dalla sezione soci Coop di Prato in collaborazione con l'Assessorato alla Città curata del comune di Prato, Cooperativa Archeologia, Uisp Comitato di Prato e Legambiente Comitato di Prato.

Dal 24 settembre al 5 novembre, ci sono in calendario quattro appuntamenti domenicali, con itinerari di breve e media lunghezza (5-9 km), alla scoperta della natura, della cultura e della storia del territorio. Tutte le passeggiate sono gratuite, aperte a tutti e con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando il numero 3281083112: si svolgono in piccoli gruppi, in sicurezza e non richiedono una specifica preparazione tecnica o fisica.

Si comincia domenica 24 settembre (partenza all 9 dal parcheggio di Coop.fi Prato Fabbricone, Via Targetti 18) con "Prato città dell’acqua: il fiume, le gore e gli antichi opifici": l’itinerario tratta l’importanza dell’acqua come risorsa e il forte contributo che la presenza del fiume Bisenzio ha dato alla crescita di Prato, accompagnandola nella sua evoluzione storica. Domenica 8 ottobre (partenza alle 9 dalla Chiesa di San Pietro Apostolo, Piazza della Chiesa 2) c'è "Tra Galciana e Narnali: a ovest di Prato": con questa facile passeggiata si andrà alla scoperta della zona ovest della città, che ha visto un’urbanizzazione meno pesante rispetto ad altre aree cittadine, anche per la presenza di un’importante infrastruttura quale la Casa circondariale della Dogaia.

Domenica 22 ottobre (partenza alle 9 dal Parco di Galceti) ecco "Galceti, il parco di Figline e la storia del Monteferrato": una passeggiata lungo il sentiero che dal Parco di Villa Fiorelli costeggia il Monteferrato, alla scoperta della storia economico-produttiva di Galceti, dall’antichità ad oggi, e delle caratteristiche geofisiche e botaniche delle colline del Monteferrato.

Infine, il programma viene chiuso domenica 5 novembre da "Le Cascine di Tavola: passeggiata tra natura e Rinascimento", che prevederà una passeggiata alla scoperta delle Cascine di Tavola, un complesso monumentale e paesaggistico di importanza storica, oggi ANPIL della città di Prato, esteso su una superficie di circa 300 ettari.

Nel corso della presentazione dell'evento, che negli ultimi tre anni ha visto la partecipazione di 20mila persone alle 400 camminate organizzate, è stata presentata anche l'iniziativa dei laboratori dei Gruppi di Cammino di Unicoop Firenze i cui incontri partiranno da novembre: una nuova opportunità per vivere in modo attivo l’esperienza del camminare, condividendo con altri passioni, interessi e proposte di nuovi itinerari da percorrere in compagnia. Nei laboratori, che si terranno da novembre a gennaio, ci sarà anche l’opportunità di incontrare guide ambientali, medici sportivi per scoprire i vantaggi del camminare, e di progettare nuove camminate da fare in primavera.