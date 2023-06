Camion cisterna pieno di Gpl si ribalta vicino alle case, famiglie evacuate

Prato, 13 giugno 2023 – Paura a La Briglia, frazione di Vaiano, dove un camion cisterna pieno di Gpl si è ribaltato vicino ad alcune case sulla ss325 a seguito di un incidente. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma una decina di famiglie è stata fatta evacuare, come confermato dalla polizia municipale.

La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni e il traffico è andato completamente in tilt. Bloccata anche tutta la circolazione alternativa. Lunghe file alle svolte di Schignano, dove viene deviato chi dalla vallata vuole andare a Prato. Viceversa da Prato verso la vallata si circola da Faltugnano. Bloccata però la circolazione dei mezzi pesanti, circolano soltanto le auto. In questo momento la vallata è di fatto praticamente isolata, mentre sono in corso le operazioni di rimozione della cisterna.

Subito dopo l’incidente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo. Presenti anche mezzi speciali della centrale e i funzionali del Comando per pianificare le operazioni. Attivato inoltre il Nucleo NBCR del Comando di Firenze.