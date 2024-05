Cambio segnaletica. Ora tocca agli operai

Nuova segnaletica, domani mattina iniziano i lavori a Poggio a Caiano e occorre quindi fare attenzione: è necessario togliere automobili e motorini da entrambi i lati delle strade, altrimenti i veicoli in sosta saranno rimossi col carro attrezzi. Gli operai saranno al lavoro dalle 7,30 alle 19. Ecco le strade interessate: la Strada regionale 66 dal confine comunale (ponte all’Asse) sino alla rotatoria di via Matteotti, poi via Pratese nel tratto tra piazza XX Settembre e via Lorenzo il Magnifico; via Masi dal n. 42 all’intersezione con via Maccanti e via Italia ’61 lato numeri dispari: ultimi tre stalli di sosta dal n. 33 al n. 44. Il cambio della segnaletica è legato alla successiva riapertura del doppio senso di circolazione su ponte all’Asse che avverrà al termine dell’intervento e dopo la rimozione della vecchia segnaletica e quella provvisoria. Su via Vittorio Emanuele II gli stalli di sosta resteranno solo sul lato destro in direzione Firenze.

Sino ad oggi l’ingresso a Poggio da Ponte all’Asse era consentito solo ai residenti e ai titolari e dipendenti di attività, dalla riapertura il transito sarà libero. Per andare in direzione Prato resta obbligatorio percorrere la bretella Sant’Angelo a Lecore-Castelnuovo in quanto, per il momento, su ponte al Molino resta la circolazione a senso unico in direzione Poggio. Sempre a Poggio proseguono i lavori per la realizzazione di nuovo elettrodotto a media tensione nel sottosuolo stradale, a cura di E-Distribuzione. Dal 23 maggio al 22 giugno, per le 24 ore, sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati su via Lombarda da rotonda via delle Fornaci a via Risorgimento e via delle Fornaci da rotonda via Lombarda a ingresso cabina primaria Terna. Ci sarà un restringimento della carreggiata con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e personale al lavoro.

M. Serena Quercioli