Cambiamenti, i premi alle start up. A Prato vince Syllog. Grazie all’AI

C’è anche una start up pratese fra i quattro vincitori del premio Cambiamenti, il contest lanciato a livello nazionale da Cna e dedicato alle giovani aziende (nate dopo il 1° gennaio 2020), a cui hanno partecipato oltre mille candidate in Italia solo per questa edizione. Si tratta della Syllog, che offre alle imprese una piattaforma innovativa per creare, condividere e monitorare percorsi di formazione in modo automatico con l’intelligenza artificiale.

Il premio è stato assegnato mercoledì nell’ambito dell’iniziativa di Cna Toscana Centro: ben 47 imprese candidate alle selezioni, il numero più alto in Toscana e al secondo posto in Italia. Assieme a Syllog i premi territoriali sono andati a pA.Shed di Montecatini, Fody Società Benefit di PIstoia e Livingon srl di Santa Croce sull’Arno: per loro una targa, un assegno da 500 euro spendibili in servizi e consulenze, un ulteriore assegno di 300 euro spendibile nel corso a cura dell’Università popolare di Prato realizzato in collaborazione con Cna, e l’accesso alle ulteriori selezioni del premio Cambiamenti in programma a livello regionale. Assegnate anche quattro menzioni speciali per Zero Infortuni (Sicuringegneria IngegnoSI), Top Innovation Company (Upthere srl) Impatto Sociale (Fody) e Top Digital Company (Sbam Social srl). Queste ultime start up saranno segnalate a Roma per la finale nazionale.

La giuria era composta dal presidente dei giovani imprenditori Gianmarco Barluzzi, dal direttore di Cna Toscana Centro Cinzia Grassi, dagli assessori allo sviluppo economico di Prato e Pistoia, Benedetta Squittieri e Gabriele Sgueglia, da Massimo Ginepri (Enegan Spa) e Matteo Fattori (Danama Space). "Il contest Cambiamenti è un’occasione per dare valore a tutte quelle imprese che su Prato e su Pistoia mixano l’innovazione con la tradizione e attraverso le loro produzioni portano una testimonianza diretta della creatività, della spinta innovativa e di quella vitalità che serve per fare impresa oggi", ha detto Bettazzi.

Syllog nasce con l’obiettivo di utilizzare l’intelligenza artificiale per re-immaginare il corporate training, offrendo alle aziende servizi che consentono di creare programmi di crescita e sviluppo personalizzati, riducendo drasticamente i tempi e i costi dovuti all’obsolescenza dei software utilizzati e alla carenza di know-how dei formatori. La soluzione proposta da Syllog è un "Autonomous Learning Platform" basato su cloud, che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per automatizzare la creazione di contenuti formativi e adattarli alle esigenze individuali dei dipendenti.