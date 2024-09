Calvana in Musica, in ricordo di Gei

Domani torna "Calvana in Musica", l’ottava edizione vedrà protagonista il coro jazz diretto da Stefania Scarinzi, una formazione tutta al femminile che presenterà un repertorio di brani swing, jazz e pop contemporaneo americano. Il coro sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Massimiliano Calderai.

Organizzato dal Cai di Prato, in collaborazione con la Scuola di Musica Verdi, l’evento è dedicato alla memoria di Fiorenzo Gei, ex presidente del CAI e grande appassionato di musica. Scarinzi e Calderai, entrambi docenti di lunga data alla Verdi, hanno guidato gruppi jazzistici in numerosi festival e scambi internazionali con grande successo.

Il concerto si terrà a Casa Bastone, con inizio alle 11, seguito dal pranzo. Un’occasione per vivere la natura incontaminata della Calvana, ascoltare musica classica in un contesto suggestivo e e gustare i sapori autentici della cucina toscana. Ma ecco nel dettaglio il programma: alle 8.30 ritrovo a Santa Lucia, o alla chiesa di Filettole e partenza per l’escursione, o ai Bifolchi alle 9.30; alle 11 concerto di musica moderna a ingresso libero; alle 13 pic-nic gourmet sul prato intorno a casa Bastone con vista panoramica sulla città; alle 15 rientro. Difficoltà dell’escursione media (circa 2 ore di camminata), si consiglia di portare abbigliamento comodo e scarpe da trekking, acqua. Info prenotazioni pagina Fb Scuola Verdi.