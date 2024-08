Calici di stelle, stasera il gran finale

Stelle cadenti e vino di qualità, stasera e domani gran finale di "Calici di stelle" alla Rocca. Domani è infatti la notte di San Lorenzo o "delle stelle cadenti", dedicata all’osservazione delle stelle. La manifestazione è organizzato dalla Pro Loco di Carmignano e il programma di questa sera prevede l’esibizione alle 21.30 de "Le Signorine", un trio vocale italiano, tutto al femminile per una serata all’insegna dell’italianità anni ‘50. Domani arrriverà (sempre alle 21.30) "Sciabadoga", un altro trio pronto a raccontare i brani rock’ n’ roll che hanno fatto la storia degli anni ‘50 e ‘60. Oltre alla musica, il giardino della Rocca ospiterà le degustazioni di ristoranti locali e aziende agricole per il vino. I cancelli si apriranno sempre alle 20, l’ingresso costa 3 euro, gratis fino a 12 anni. All’interno si acquistano i "grappoli" per prodotti e le degustazioni. A Calici di stelle sono presenti i ristoranti locali con i loro piatti tipici: primi piatti, caldi o freddi, secondo a base di peposo, taglieri di salumi e formaggi, panini, gelati e dolci e degustare i vini con i sommelier di Ais. Ci sarà anche uno spazio dedicato all’osservazione delle stelle e uno per l’intrattenimento dei bambini. I baby laboratori saranno seguiti dall’associazione Pandora e si potrà andare anche alla scoperta della Rocca Medievale, con la ricostruzione della Rocca attraverso l’illustrazione del plastico recentemente restaurato. Alla Rocca si arriva a piedi (strada in salita) o con la navetta gratuita che parte dalla fontana di piazza Vittorio Emanuele II e le corse sono ogni 15 minuti. E’consigliato abbigliamento comodo e sportivo. Per informazioni: Pro Loco (055 8712468 - [email protected]).