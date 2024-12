Calcolo Imu gratuito all’ufficio tributi. Bisogna prenotarsi

Servizio di calcolo Imu gratuito per i coloro che possiedono non più di cinque fabbricati o quote di fabbricati a Poggio a Caiano. Il servizio viene effettuato solo su prenotazione, telefonando all’ufficio tributi 055/8701222 o inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected] indicando indirizzo di posta elettronica per poter inviare il conteggio e gli F24 da stampare a casa. Il servizio non viene effettuato per gli immobili intestati a società, ad altri soggetti diversi da persone fisiche, o che sono posseduti da persone fisiche non a titolo personale, ma come beni strumentali.