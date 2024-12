Calciomercato Serie D: Zenith Prato accoglie Toccafondi e Nistri, movimenti anche in altre serie

Calciomercato in movimento: in Serie D è ufficiale l’arrivo nella Zenith Prato di Duccio Toccafondi e di Guglielmo Nistri, entrambi figli d’arte.

Trattative e colpi anche nelle altre serie. Ad aprire le danze è stata pochi giorni fa la Valbisenzio Academy, annunciando Ettore Nanni come nuovo allenatore in sostituzione dell’esonerato Andrea Pulidori (con il suo Moscardi – Langianni che aveva fatto da "ponte" nella scorsa partita, chiusasi con un successo per 2-1 ai danni del Montalbano Cecina).

Ma il mercato del calcio dilettantistico è in pieno fermento e promette di entrare nel vivo a breve, considerando che diverse squadre pratesi si sono già mosse sotto questo aspetto specifico.

Un paio di operazioni, stavolta in uscita, riguardano ad esempio il Maliseti Seano in Prima Categoria: dalla scrivania del Quarrata, l’ex-direttore sportivo del CF Elio Menna continua a pescare dall’area pratese per rafforzare il sodalizio quarratino ed è ormai fatta per l’attaccante diciannovenne Tommaso Dessì.

Qualche giorno fa, stando a quanto si apprende, ha lasciato Maliseti anche il jolly offensivo Filippo Dondini, mentre in Seconda Categoria il difensore classe 1997 Niccolò Bertozzi ha salutato il Vernio.

Entrambi sono scesi in Terza Categoria per accettare la proposta de Las Vegas: il sodalizio vaianese, con questi ultimi due innesti, punta con decisione ad inserirsi nella lotta per il vertice.