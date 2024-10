Calcio Terza categoria. Tobbiana resta in alto. Ma chi sarà leader?

Un campionato equilibrato: nessuna squadra a punteggio pieno. E’ il verdetto della terza giornata del campionato di Terza Categoria, che vede due compagini al comando a quota 7 punti: da una parte c’è il Tobbiana, pur non essendo andato oltre un pari senza reti nella tana del Carraia. Dall’altra c’è il San Lorenzo Campi Giovani: i campigiani hanno battuto 3-2 a domicilio il Paperino San Giorgio di mister Betti, nella foto, (vanificando la doppietta di Sguanci) mettendo così la freccia. Al Canovai di Vaiano, 2-2 fra Las Vegas (Putoto, Torri) e Bacchereto (Vannucchi, Cecchi). Cortini per l’Eureka e Ammannati per il Prato Sport hanno griffato l’1-1 finale tra le due contendenti, per un punteggio emerso anche al triplice fischio di Carmignano – BGV Soccer (squillo di Del Guerra per i carmignanesi, acuto di Radi per i poggesi). Notte fonda per La Briglia, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali: l’Atletico Esperia è passato con un rotondo 8-0 che lascia i vaianesi all’ultimo posto della graduatoria insieme al Colonnata. Che nella gara di ieri ha ceduto le armi a La Libertà Viaccia.