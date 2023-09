"Calamai, la controdiva di Prato secondo Ermini: stasera Profondo Rosso"

Sabato 7 ottobre alle 21.15 va in scena al teatro La Baracca lo spettacolo dal titolo "Controdiva. Appuntamento con Clara Calamai", scritto e interpretato da Maila Ermini (foto).

A 25 anni dalla morte di Clara Calamai si ripropone questo monologo presentato per la prima volta da Maila Ermini nel 2019. Ripercorrendo la sua vita, se ne dà una versione insolita e spregiudicata, lontana dal mito che il cinema ogni volta crea. Infatti alla fine degli anni Cinquanta la Calamai si ritira a vita privata e, non solo per amore ma consapevolmente, finisce per rifiutare e opporsi al mondo del cinema che l’ha resa famosa, disvelandone gli inganni.

"Questo per noi oggi è l’aspetto più interessante e vivo dell’attrice pratese – commenta Ermini dal teatro La Baracca – E’ difficile che il teatro parli di cinema, è più frequente il contrario. Questa è una delle rare volte".

Chi prenota e ritira il biglietto alla Baracca di via Virginia Frosini entro venerdì 6 ottobre avrà diritto ad un ingresso scontato: 10 euro, anziché 15 euro.

Intanto tra le celebrazioni per l’anniversario della morte dell’attrice pratese, stasera alle 21 al Terminale (ingressolibero) ci sarà la proiezione di "Profondo rosso", film del 1975 diretto da Dario Argento e interpretato dalla Calamai.