Caffè Zero trasloca e cresce. Sarà con vista sulle Carceri

È uno dei locali del centro storico più gettonati per aperitivi e pranzi veloci. Caffè Zero da via Garibaldi fa il grande salto e trasloca nella vicina piazza della Carceri nel fondo che un tempo ospitava il caffè Bacchino. Un locale più grande con una vista invidiabile tra la chiesa delle Carceri e il Castello dell’Imperatore che regaleranno agli avventori colazioni e sarete ancora più da gustare. Una scelta dettata dall’esigenza di trovare un locale più ampio che entro la fine di ottobre diventerà concretezza. Lavori in corso quindi nel fondo chiuso di piazza della Carceri: "L’idea è quella di ampliare l’offerta - spiega Pino Gazzo, titolare del bar insieme alla sorella Tania -. In via Garibaldi dove siamo adesso, lo spazio è limitato sia all’interno sia sulla strada dove è un continuo via vai di mezzi. Piazza delle Carceri è un luogo ideale oltre che per la bellezza unica anche per lo spazio a disposizione". Ancora top secret il nome del locale che non sarà più Caffè Zero: "L’insegna sarà una sorpresa - aggiunge Gazzo -. Visto che avremo una cucina più ampia proporremo pranzi e oltre ai soliti aperitivi e vogliamo dare importanza alla colazione con uova strapazzate e bacon oltre ai dolci e all’inconfondibile pane e marmellata. La piazza pedonale si presta per essere un luogo tutto da vivere senza il passaggio delle auto e dei camion che purtroppo in via Garibaldi è quasi continuo". Aperto nel 2009 Caffè Zero è diventato un punto di ritrovo per la movida e non solo grazie alla cura nei particolari e alla qualità dei prodotti proposti. Non resta che aspettare.

Si.Bi.