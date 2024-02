Cade sulla neve. Tredicenne in ospedale

Incidente sulle piste di Abetone per un giovanissimo pratese. Il tredicenne, forse complice la velocità o una gobba affrontata male, ieri è caduto nella parte intermedia della pista Zeno 2, procurandosi un trauma facciale importante. A soccorrerlo sono rapidamente intervenuti gli uomini della Polizia della Neve che lo hanno affidato ai sanitari della Misericordia locale. Il ragazzino è stato trasferito in ambulanza alla piazzola dell’Uccelliera, dove c’era ad attenderlo l’elisoccorso Pegaso 1, proveniente da Massa, destinazione Pisa, ospedale di Cisanello. A seguito del trauma il ragazzo ha manifestato uno stato confusionale e per questo ne è stato disposto il ricovero, ma le sue condizioni per fortuna non destavano particolari preoccupazioni.