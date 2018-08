Prato, 1 agosto 2018 - Grave incidente sul lavoro in un lanificio di Prato, in via Bologna: un operaio di 59 anni è caduto da una scala, mentre stava allestendo una scaffalatura e ha battuto la testa, riportando un trauma cranico per il quale è stato necessario il suo trasporto in ospedale, dove è arrivato in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli ispettori del dipartimento prevenzione dell'Asl Toscana Centro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da quanto si apprende, l'operaio rimasto ferito non è un dipendente del lanificio, ma lavora per una ditta esterna.