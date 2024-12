Buzzi, assemblea ‘calda’: "Ci sentiamo abbandonati"

Rabbia, incertezza e preoccupazione. Sono questi gli stati d’animo che hanno caratterizzato l’assemblea pubblica organizzata ieri nell’aula magna dell’Istituto Buzzi per parlare dei problemi strutturali della scuola di viale della Repubblica. All’incontro hanno preso parte il consiglio d’istituto, presieduto da Silvio Santarelli, i rappresentanti degli studenti, l’ufficio tecnico e circa un centinaio di genitori, tutti perplessi e delusi per le condizioni in cui versa il Buzzi, ma anche per l’assenza all’iniziativa del presidente della Provincia, Simone Calamai, che ha dovuto rinunciare per impegni istituzionali precedentemente assunti, decidendo così di inviare una lettera alla scuola. "Voglio ribadire che la Provincia sta dalla parte degli studenti e appoggia e condivide le loro richieste, che sono giuste e legittime. Le loro istanze sono le nostre priorità che, come Provincia, stiamo perseguendo con forza. La Provincia sta realizzando interventi puntuali di breve periodo per tamponare ed alleviare i disagi delle infiltrazioni e, soprattutto, stiamo preparando un intervento più ampio per il rifacimento del tetto - ha scritto Calamai, che aveva incontrato una delegazione degli studenti del Buzzi in occasione della manifestazione organizzata dagli alunni in Piazza del Comune la settimana scorsa - Si tratta di un progetto del valore di 3,5 milioni di euro, che prevede in particolare la ristrutturazione delle coperture della zona dei laboratori, una delle più colpite dalle infiltrazioni". Frasi che però non sono servite a tranquillizzare i presenti durante l’assemblea. Dopo la cronistoria dei fatti riportata da Santarelli, ecco tutti i dubbi palesati dai genitori circa la situazione del Buzzi e l’impegno preso dalla Provincia. "Ci sentiamo abbandonati e l’assenza del presidente Calamai fa rumore. In gioco c’è la sicurezza dei nostri figli e la credibilità di una scuola storica come il Buzzi", ha sottolineato qualcuno. Nel mirino è finito pure il preside Alessandro Marinelli, non presente all’assemblea, come già accaduto alla manifestazione in centro. "Ma è dal 2021 che il dirigente scolastico segnala a più riprese le criticità del Buzzi alla Provincia", ha risposto Santarelli, che ha parlato di un consiglio d’istituto deciso a inviare un verbale a Calamai con tutte le domande che i genitori non gli hanno potuto rivolgere ieri.

Francesco Bocchini