Bus, da oggi la rivoluzione La Lam va in pensione Linee indicate da numeri

Entra in vigore da oggi la rivoluzione dei numeri per il trasporto pubblico locale su gomma. Una novità che manda in pensione la vecchia denominazione Lam, per lasciare posto al ritorno all’antico, cioè ai numeri che identificheranno ogni linea urbana, extraurbana, scolastica e regionale. Una novità che rappresenta anche un momento di frizione fra Autolinee Toscane e amministrazione comunale: At infatti ha progettato autonomamente il cambio di denominazione dai colori ai numeri dei bus, mettendone al corrente la giunta solo a giochi fatti, e senza possibilità di modifiche. Cambiamento che non rappresentava invece una priorità per la giunta Biffoni, alla quale interessava invece la firma della convenzione per l’acquisto di 14 bus elettrici tramite finanziamenti Pnrr (oltre naturalmente a investimenti strutturali per il potenziamento delle linee del tpl). Fondi che senza accordo con Autolinee Toscane rischiavano di andare in fumo. Pericolo scongiurato solo in extremis, martedì scorso, al termine di una lunga mediazione fra le rispettive avvocature. Autolinee Toscane infatti sottolineava come con l’introduzione dei bus elettrici il servizio di tpl sarà molto più oneroso in termini economici, chiedendo fin da subito al Comune un aumento degli stanziamenti per il servizio. Richiesta rigettata dalla giunta Biffoni, che sottolineava come solo nel 2033 il tpl andrà completamente a regime con i bus elettrici. La mediazione è stata trovata attraverso l’apertura di un tavolo di confronto per valutare le modifiche economiche del servizio con l’introduzione progressiva dei bus elettrici. Mezzi che almeno per la parte del Pnrr dovranno essere messi in strada entro il 30 giugno 2026.

Nonostante i malumori del Comune, comunque Autolinee Toscane tira dritto sulle nuove denominazioni dei bus. Da quest’oggi alle fermate, sull’App e sul sito di At si troveranno le informazioni sulle nuove numerazioni degli autobus, il cui percorso comunque resterà invariato. Interessate dal cambiamento sono 9 linee urbane, 11 linee extraurbane e la linea regionale Prato – Firenze. Entrando nel dettaglio, la Lam Blu da oggi diventa 1+, la Lam Rossa si trasforma in 2+, la Lam Arancio cambia in 3+, la linea 4 sarà 4, il servizio scolastico viene rinominato Sc, la linea 9AB muta in 9, e ancora la linea 10 in 10, la linea 11 in 11, e la linea 12 cambia in 12. Passando all’extraurbano la linea 4 sarà 204, Calenzano – Prato diventa 205, la linea 6 cambia in 206, la Lam Viola in 207, Montale Stazione Agliana in 208, la linea Cm in 209, la Lam Azzurra in 210, l’NMB in 211. Infine la linea Cf muta in 212, la Lam PF in 213, e la linea V in 214. L’ultima modifica di denominazione riguarda la linea regionale Lam Prato Firenze che diventa R1. Alla base dei cambiamenti sembrerebbe esserci anche una questione di copyright, visto che la denominazione Lam appartiene a Cap.