Buone notizie per Castelnuovo. Entro maggio riavrà la sua farmacia

Castelnuovo riavrà la sua farmacia nello stesso presidio conosciuto dai residenti della frazione: un’operazione che dovrebbe concretizzarsi entro la fine di maggio. Manca ancora il sopralluogo dell’Asl, che dovrebbe svolgersi a breve. E’ la buona notizia che apre questa settimana, confermata nel corso della presentazione del mese della prevenzione gratuita con BenuFarmacia, il nuovo brand di Lloyds Farmacie presente sul territorio pratese con 16 realtà. L’apertura della farmacia è possibile grazie all’impegno del Comune, del vicesindaco Simone Faggi e della consigliera Monia Faltoni che hanno portato avanti il progetto confrontandosi con Pratofarma e il suo presidente Lorenzo Rocchi e con Arianna Furia, Customers & Channels retail direcotr Phoenix Pharma Italia-Benu Farmacia.

"Il personale che gestirà quel presidio è il risultato di una riorganizzazione del personale presente nelle strutture sul territorio – spiega Arianna Furia – Ma non escludiamo assunzioni: le posizioni lavorative per farmacisti sono sempre aperte, perché sono specializzazioni molto difficili da trovare non solo in Toscana ma in tutta Italia". Soddisfazione per questa ripartenza è stata espressa dal presidente Rocchi "perché così si offrono delle risposte alle esigenze dei cittadini".

Intanto per aprile continua la campagna di screening gratuiti per la popolazione. I test disponibili saranno glicemia, colesterolo e misurazione della pressione, in sedici farmacie attive sulla campagna di sensibilizzazione nella provincia pratese dell’insegna, che sigla proprio in questi giorni il completamento del percorso di rebranding e l’avvio su larga scala degli ‘Hub Salute’, nelle Benu Farmacie, alivello nazionale. È possibile accedere ai test su prenotazione, tramite App Lloyds, sezione Servizi, o contattando direttamente la farmacia di riferimento.

I test proposti sono relativi ad aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. Perché prevenzione significa aver cura della propria salute. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione sono da tempo riconosciuti dagli esperti come ‘killer’. Sono oltre 41.000 i test gratuiti, effettuati, fra aprile e settembre del 2023, nelle Farmacie Benu, di cui oltre 2.000 a Prato.

Sara Bessi