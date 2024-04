Bugetti: le liste saranno sei. In campo 192 candidati

Dopo settimane di tira e molla che hanno portato il 21 marzo alla proclamazione ufficiale della candidata sindaca Ilaria Bugetti, la campagna elettorale del centrosinistra entra nel vivo. Coalizione, apertura dei comitati, un evento di lancio al Politeama sabato 20 aprile alle 17 in cui Ilaria Bugetti incontrerà la città e presenterà le sue idee per il futuro di Prato. "Le parole che hanno accompagnato la mia vita politica sono sempre state ascolto e vicinanza – dice la candidata –. Affronterò la campagna elettorale nello stesso modo in cui ho fatto politica in questi anni: vicina alle persone". Sabato 13 aprile, intanto, dalle 17.30, sarà inaugurato il comitato elettorale di Bugetti in via Garibaldi. E sempre lo stesso giorno verrà aperto un secondo spazio dedicato alla campagna in via Pugliesi angolo via Settesoldi. La sede del Pd di via Carraia in questi giorni è un via vai continuo tra esponenti di liste civiche, segretari dei partiti alleati, aspiranti consiglieri comunali. Il segretario Marco Biagioni sta incontrando tutti per costruire "una coalizione, la più larga possibile" e sta definendo gli ultimi dettagli per completare la lista del Pd. "C’è entusiasmo intorno a noi – dice –. Stiamo costruendo una coalizione competitiva, capace di parlare anche fuori dal perimetro del centrosinistra. La lista Pd è quasi ultimata e conto di portarla in direzione entro due settimane. Saprà coniugare l’esperienza con l’innovazione di una nuova generazione, tenendo conto della rappresentanza territoriale".

La coalizione dovrebbe alla fine esser composta da sei liste. Il Pd sarà il perno di un’alleanza che comprenderà il Movimento 5 Stelle, Sinistra Unita per Prato - Alleanza Verdi e Sinistra e tre liste civiche: una sarà più espressamente legata alla candidata, un’altra che farà da contenitore a esperienze diverse della società civile e infine una più politica con un’impronta marcatamente riformista, che farà da collettore di tutti quei mondi extra-partito che hanno attraversato e sostenuto i dieci anni delle giunte Biffoni. In totale i candidati al consiglio comunale saranno quindi 192. "Per queste elezioni metteremo in campo una squadra forte per fare di Ilaria Bugetti la prima sindaca donna della storia di Prato", conclude Biagioni.

b.l.