Bugetti, in campo ci sono sei liste. Ecco la "mappa" del centrosinistra

Tre liste civiche a supporto della candidata sindaca e tre liste dei partiti politici. La coalizione di centrosinistra a sostegno della candidata sindaca Ilaria Bugetti sarà dunque composta da sei liste. Per le tre civiche le denominazioni sono ancora da individuare, comunque in una ci saranno sicuramente i consiglieri comunali uscenti di Biffoni19, Rosanna Sciumbata e Marco Wong, e quelli di Demos: qui la consigliera uscente è Sandra Mugnaioni. Poi ci sarà da capire dove verranno collocati gli altri consiglieri comunali uscenti Silvia Norcia e Enrico Romei e quali decisioni saranno prese dall’assessore Giacomo Sbolgi in uscita dal terzo polo. Qualche nodo sarà sciolto sabato, quando ci sarà l’inaugurazione alle 18 del comitato elettorale in via Garibaldi. Quest’ultima sarà la base logistica dei volontari a sostegno di Bugetti, a oggi oltre cento, di tutte le età.

Le tre liste politiche saranno invece quelle di Pd, Movimento 5 Stelle e Sinistra Unita Prato con Bugetti che raggruppa Alleanza Sinistra Verdi, Sinistra Civica Ecologistica, e Socialismo 21esimo Secolo.

Nel Partito Democratico ci siamo quasi. I candidati vicini a Bugetti saranno Monia Faltoni, Marco Sapia, Martina Guerrini e potrebbero ricandidarsi anche Elena Bartolozzi e Maurizio Calussi. Poi ci sono i riformisti: gli uscenti Lorenzo Tinagli, Paola Tassi e Gabriele Alberti. Assieme a loro il segretario del circolo dello Sport Pd, Gianluca Coppini, Giada Lenzi e Fabiana Carosella (quota EnerDem).

Fra i giovani certa la candidatura di Maria Logli, poi quelle di Francesco Bellandi e Axel Fazio. In fase di riflessione il segretario dei Giovani Democratici Niccolò Ghelardini. Un’altra giovanissima a correre dovrebbe essere Giulia Paolercio, rappresentante del Parlamento Giovani. Passando al Movimento 5 Stelle le certezze sono due: la capolista Chiara Bartalini e il consigliere uscente Carmine Maioriello. L’ala di sinistra della coalizione ha già a sua volta i primi nomi: Marco Monzali, Paolo Balestri, Viola Alessandrini per il mondo dei giovani, Alice Lulli, Lorenzo Chiani e Fabrizio Micheloni.

Intanto Bugetti ieri ha risposto all’avversario del centrodestra Gianni Cenni sul tema della sicurezza, visto che proprio Cenni ha presentato quattro candidati della sua lista civica specializzati in questo.

"La sicurezza una priorità per Cenni? Me ne compiaccio ma non sembra pensarla così il governo del suo stesso colore politico che continua a non tradurre in fatti concreti le nostre continue richieste di rinforzo degli organici delle forze dell’ordine e del palazzo di giustizia e di innalzare il livello della questura – le parole della candidata – Per popolazione e complessità, Prato ha bisogno di incrementare il numero dei carabinieri e dei poliziotti al netto dei trasferimenti e dei pensionamenti. Parallelamente deve mettere mano agli organici degli uffici giudiziari o la macchina della giustizia sarà sempre più ingolfata a danno dei cittadini onesti e delle imprese che ogni giorno lavorano per creare valore aggiunto sul territorio. E allora come vogliamo muoverci? Siamo tutti d’accordo che deve essere il governo che ci aiuta nel rafforzare gli organici delle forze dell’ordine per lavorare meglio? Questo è quello che io sostengo da tempo, se anche Cenni condivide quest’idea bisogna lavorare affinché il governo riconosca a Prato l’importanza che merita".

Stefano De Biase