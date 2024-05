Alluvione, nuovo bando. Fino a 600 euro a famiglia

Nuovi contributi per chi ha subito danni dell’alluvione. Fino a venerdì 28 giugno sarà possibile presentare la domanda per il nuovo avviso pubblico del Comitato prato pro emergenze della protezione civile per l’erogazione di contributi finanziari a sostegno dei nuclei familiari danneggiati dall’alluvione del 2 e 3 novembre: dopo il primo bando di aiuti, dell’8 gennaio scorso, questo secondo avviso prevede lo stanziamento di una somma di 60mila euro, ottenuti grazie alle numerose donazioni economiche che ancora arrivano da parte di associazioni e singoli cittadini, tramite la raccolta fondi per l’emergenza alluvione, attivata subito dopo i tragici eventi di novembre.

Il contributo massimo erogabile per nucleo familiare è pari a 600 euro. Possono richiedere il contributo tutti gli interessati residenti nella provincia di Prato.

Sul sito web del Comitato (www.pratoproemergenze.it) ci sono il testo integrale del bando e il modulo per la domanda, da compilare esclusivamente online e presentato entro le ore 12 del 28 giugno.

I soldi saranno erogati in base alla disponibilità a copertura delle spese sostenute a seguito dei danni subiti con l’ondata di piena che la notte del 2 novembre ha devastato intere frazioni della città, mandando sott’acqua centinaia di abitazioni scantinati. Si tratta di un aiuto in attesa che arrivino i ristori dello stato previsti per la calamità. Per ogni informazioni è possibile consultare il sito www.pratoproemergenze.it.