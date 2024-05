Rebus sul ruolo in Confindustria . Squadra presentata pochi giorni fa

La notizia degli arresti domiciliari per Riccardo Matteini Bresci, noto imprenditore tessile di 66 anni, si è rovesciata sul distretto pratese come un tsunami. Appena giovedì sera Matteini Bresci, da poche settimane eletto presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord, aveva tenuto la sua prima assemblea durante la quale ha presentato la sua squadra con le deleghe, anche innovative, da lui introdotte. Un ruolo al quale Matteini Bresci, uno degli imprenditori storici per il distretto, ambiva da tempo e che ha realizzato ottenendo moltissime preferenze in occasione delle ultime votazioni dell’associazione. "Confindustria Toscana Nord ha appreso con forte sorpresa e vivo rammarico la notizia delle misure assunte nei confronti di Riccardo Matteini Bresci, presidente della sezione Sistema moda dell’associazione – si legge in una stringata nota di Ctn – Confindustria Toscana Nord rimane vicina alle imprese associate in cui Matteini Bresci riveste ruoli societari". Al momento, dunque, finché i contorni dell’ordinanza emessa dal gip non saranno resi ufficiali e chiari, anche l’organizzazione della sezione rimane invariata: il programma varato da Matteini Bresci era stato accolto e condiviso con gli altri membri. Un fulmine a ciel sereno che arriva a guastare l’avvio con la grinta e la passione proprie di Matteini Bresci del mandato da presidente della sezione Moda. La notizia si è rincorsa dalle prime ore della mattina di ieri, da quando Matteini Bresci si è visto notificare il provvedimento a casa, e ha raggiunto tutti gli angoli del distretto e la Valbisenzio: "Speriamo che la situazione si risolva nel migliore dei modi, ma questo è un terremoto non solo per il nostro distretto, ma anche per fuori".

Sa.Be.