Lieto fine per la gattina ‘pendolare’. Sale da sola sul treno ma ritrova il padrone grazie ai social

Pisa, 31 maggio 2024 – Ricongiunti . Il proprietario ha riabbracciato la micia avventurosa che domenica a La Spezia era salita a bordo di un treno regionale, dov’è rimasta fino a Pisa dove la capotreno l’ha trovata accoccolata su un sedile del convoglio a fine corsa, consegnandola poi alle guardie zoofile del Nogra di Pisa, dopo avere contatta la Polfer. Ieri il padrone della gatta si è fatto vivo e ha potuto riabbracciare la micia nera. L’incontro, raccontano con un post su Facebook i volontari del Nogra, è stato commovente.

Appena la micina ha sentito la voce dell’uomo ha incominciato a miagolare a più non posso, come se volesse dire al suo amato umano ‘...sono qui, ti aspettavo, mi sei mancato...’". E’ stato proprio il proprietario della gatta a contattare le guardie zoofile, telefonando mercoledì e riferendo che dalla domenica prima l’aveva smarrita: ha riferito alcuni segni particolari dell’animale subito riscontrati dai volontari, anche se ogni residuo dubbio è stato fugato ieri proprio dalle manifestazioni di affetto della micia, che ha 5 anni e che tutte le mattine accompagna il padrone al binario del treno che prende ogni giorno, tornando poi a casa, nei pressi della stazione spezzina.

Evidentemente qualcosa l’ha disorientata: invece di tornare a casa è salita su un altro treno, probabilmente proprio per cercare il padrone. "Ringraziamo - prosegue il Nogra - tutte le persona che hanno condiviso il nostro annuncio del ritrovamento della gatta, che è stato visualizzato da 500 mila persone e tutti i volontari di Nogra e Agap, associazioni che da molti anni collaborano e che ogni giorno risolvono la maggior parte delle problematiche dei gatti presenti sul territorio comunale che sono in difficoltà o in pericolo di vita".