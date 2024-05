Musei aperti in notturna. Tutti a un euro

Apertura fino a mezzanotte e accesso al costo simbolico di un euro: è l’iniziativa promossa dai musei per la serata di sabato 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, organizzata dal Comune di Prato e patrocinata da Consiglio d’Europa, Unesco e Icom. Per l’occasione, il Pecci, il Museo del Tessuto, il Museo dell’Opera del Duomo, il Museo di Palazzo Pretorio, la casa Museo di Francesco Datini, la Galleria di Palazzo degli Alberti, il Museo di Scienze Planetarie e l’Archivio di Stato apriranno al pubblico dalle 21 alle 24. Inoltre, saranno aperte con lo stesso orario e ad accesso gratuito la casa Museo di Francesco Datini e l’Archivio di Stato. Infine apertura straordinaria (dalle 20 alle 24, ultimo accesso alle 23) e ad ingresso gratuito per la Galleria di Palazzo degli Alberti.