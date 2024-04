Bugetti, idee sul trasporto pubblico: "Così miglioreremo la mobilità"

Revisione del Tpl basata sull’interconnessione con il sistema ferroviario che una volta terminata la stazione Foster per l’Alta velocità preveda un collegamento ogni 10 minuti tra Prato e Firenze, introduzione di una linea diretta tra la metrotramvia Pecci Peretola e la stazione centrale, attivazione di navette elettriche per collegare il centro ai principale parcheggi esterni, estensione del servizio negli orari serali, rafforzamento dei collegamenti tra le frazioni. Ecco le proposte sulla mobilità della candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Bugetti."Sono piccole e grandi rivoluzioni in un unico assetto – spiega –. Le prime realizzabili da subito, le seconde a medio e lungo termine. Prato viene proiettata in ambito metropolitano ponendo l’accento sulla facilitazione degli spostamenti quotidiani interprovinciali “sfruttando” le opportunità che arriveranno via ferro con la Pecci Peretola e con l’alleggerimento lungo la Direttissima conseguente all’entrata in funzione della stazione Foster a Firenze. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti di chi vuole utilizzare i mezzi pubblici. Un modo anche per migliorare la sostenibilità ambientale. Il piano potrebbe prevedere anche un incentivo per i più giovani con biglietti scontati così come proposto dai Giovani democratici".

Bugetti ricoirda che la città è attraversata quotidianamente da almeno 30.000 utenti provenienti dai comuni confinanti. "E’ essenziale avere due assi di collegamento con altrettanti nodi scambiatori principali – aggiunge –: est/ovest e nord/sud con due nodi, la stazione centrale e il capolinea della metrotramvia Peretola/Pecci a fare da perno. Sarò felice di confrontarmi su questo anche con i vertici di Aci che incontrerò a breve. Ho letto con grande interesse il documento che mi hanno sottoposto". Per la connessione delle frazioni a raggiera, Bugetti pensa a tratte dedicate con mezzi pubblici elettrici ed interconnessi al sistema tramviario ed al sistema ferroviario con potenziamento della stazione di Borgonuovo, strategica rispetto all’ospedale. Per rendere più permeabile il centro, Bugetti pensa a un sistema di navette elettriche che colleghino piazzale Ebensee, piazza del Mercato Nuovo, il parcheggio Porta Fiorentina e il nascente parcheggio in via Orti del Pero. "I parcheggi attorno alla cinta muraria, tra cui quelli citati, - prosegue Bugetti - devono essere valorizzati perché contano ben 2.360 posti auto e dove possibile ampliati". Sarà incentivato l’uso della bici completando l’opera di ricucitura delle piste ciclabili, prevedendo dei luoghi adibiti al ricovero in sicurezza dei mezzi, come bikebox o fondi inutilizzati del centro.

b.l.