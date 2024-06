Bugetti e le nuove isole ecologiche: "Accessi controllati e più decoro"

Sperimentare sulle isole ecologiche del centro una modalità di raccolta con accessi controllati e sulla base degli esiti valutare come procedere rispetto a questa modalità. Senza idee preconcette o verità in tasca. Le decisioni sul sistema generale di raccolta dei rifiuti non possono essere improvvisate, vanno prese sulla base dell’effettiva efficacia delle sperimentazioni.

Lo propone la candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Bugetti che vede nell’imminente progetto di riqualificazione delle isole ecologiche di piazza Mercatale e via Santa Caterina un’opportunità per sperimentare nuove modalità di raccolta dei rifiuti in un’ottica di funzionalità, di lotta al degrado e agli abbandoni e di incremento delle percentuali di porta a porta. "La valutazione - afferma Bugetti - facciamola sui risultati che la sperimentazione ci darà, non sul sentore. A quel punto decidiamo se proseguire allargando, correggere o lasciar stare".

L’intervento di riqualificazione proposto dal Comune prevede un cambio delle postazioni interrate che permetta più facilità e velocità di ritiro da parte dei mezzi di Alia sostituendo le vasche attuali con contenitori ’a fungo’ in modo che il ritiro avvenga con sollevamento in modo più pratico e e veloce. Con l’occasione Bugetti propone di inserire un accesso controllato al conferimento, ora aperto a tutti. Da valutare se l’accesso va limitato solo ai residenti del centro o anche ai commercianti. "Facciamo una sperimentazione di un anno e poi vediamo se funziona e come si comportano le utenze, sia quelle del centro che del resto della città che oggi possono usufruire di questi spazi - prosegue Bugetti - Guardiamo ai risultati concreti e solo su questa base decidiamo come muoverci. Il centro storico ha dinamiche particolari che nell’organizzazione della raccolta dei rifiuti vanno considerate per garantire un servizio adeguato, alte percentuali di raccolta differenziata e decoro".

Non solo. Bugetti lancia anche l’idea di un servizio on demand per le attività commerciali del centro. Uno strumento che Alia sta sperimentando con buoni riscontri. Tramite app o numero dedicato il commerciante può richiedere il servizio di ritiro fuori dagli orari previsti dal porta a porta. Nel giro di poco tempo gli operatori interverranno per portare via i rifiuti. "Un modo per rendere il servizio più flessibile - afferma Bugetti -. In questo modo possiamo venire incontro alle esigenze delle attività".

Si.Bi.