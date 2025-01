Brillano i Diamanti di Ozpetek. Grazie all’estro creativo pratese

La potente scena finale del film Diamanti di Ferzan Ozpetek parla anche pratese. Il meraviglioso abito indossato da Elena Sofia Ricci, che torna sulla scena, dopo che il suo personaggio era stato eliminato dalla sceneggiatura, come presenza quasi eterea è firmato dalla stilista Eleonora Lastrucci. Senza nulla togliere alla genialità del regista e sceneggiatore turco, presente nella scena conclusiva in un atelier vuoto nell’incontro quasi da magnifica presenza con l’attrice in cui si condensa il senso del film in programmazione nelle sale di tutta Italia, la creazione di Lastrucci contribuisce certamente a rendere ancora più suggestive le battute semplice e profonde. “Conta solo ciò che resta dentro di noi”, dice la Ricci, come fosse una vestale della Settima arte.

“E’ la prima volta che lavoro con Ozpetek - svela la stilista pratese avvezza a veder le sue creazioni sui red carpet dei più prestigiosi festival del cinema italiani e stranieri - Per realizzare l’abito ho letto prima la sceneggiatura, poi ho ideato il vestito su misura, realizzato in prezioso tessuto lurex rosa e impreziosito da una mantella incastonata di Swarovski. Questa unione di materiali rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, donando autenticità e un’aura di eleganza alla narrazione visiva”. Un vestito che esalta il volto lunare del femminile, che accende i sensi sui legami profondi e duraturi, come quelli materni. Un’esperienza professionale importante per Lastrucci, che ha mosso i primi passi nel mondo della moda con il maestro Enrico Coveri. “Ho incontrato Elena Sofia Ricci a Roma. Era il giorno per tutti gli artisti della prova trucco e prova costume - racconta - C’erano tutti. Abbiamo fatto anche una video chiamata con il regista per mostrare l’abito e sono rimasta con la mia sarta tutto il giorno a Roma per completare il vestito, dopo la prova con l’attrice che si è dimostrata meravigliosa, simpatica, leggera”.

Se Diamanti è la prima pellicola con cui collabora con Ozpetek, oltre un anno fa al festival del Cinema di Roma alcuni suoi abiti sono stati indossati sul red carpet per la prima del film “Nuovo Olimpo” sempre del regista turco, tra cui l’attrice Loredana Cannata, presente nell’ultima opera. Lastrucci è già pronta ad un’altra nuova collaborazione cinematografica che la porterà nel 2025 sul set dell’attore e regista Giampaolo Morelli per il film “L’amore sta bene su tutto”. Chi vestirà stavolta la stilista pratese? Al momento è top secret.

Sara Bessi