Bracconiere ferì agente, chiesto rinvio a giudizio

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per il bracconiere pratese di 46 anni, accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito gravemente un ispettore della polizia provinciale nella riserva La Dogana, a Barberino del Mugello nell’agosto 2024. Rischia il processo anche la compagna del cacciatore di frodo con l’accusa di concorso materiale e ideale nel tentato omicidio. Quella sera, hanno ricostruito le indagini dei carabinieri, i due erano in un casale e dopo aver sparato all’ispettore si allontanarono. Il bracconiere, ritiene la procura, nei giorni precedenti aveva notato i servizi effettuati dalla polizia provinciale e insofferente alla attività di controllo ed utilizzando un visore notturno, avrebbe deciso di sparare sul poliziotto da una finestra.